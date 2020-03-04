Тунис планирует направить ПНС Ливии партию оружия под видом авиавыставки

Джерба, 4 марта. Пользователи Facebook сообщают о ввозе оружия и БПЛА турецкими военно-транспортными воздушными судами на территорию Туниса в целях переправления оружия в Триполи.

Власти Туниса провозят оружие в страну под предлогом авиационной выставки, которая проводится в начале марта на острове Джерба. Публикация в Facebook сопровождается фотографиями, сделанными на территории тунисской авиабазы.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подписании Тунисом соглашения о покупке бронетехники у турецких подрядчиков — в рамках сделки с Тунисом ВМС впервые будет производить бронемашины среднего класса. В настоящее время они стоят на пользовании только у ВС Турции, которая «с барского плеча» поставляет оружие в обход эмбарго ООН в Ливию на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. ФАН уже неоднократно сообщал о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии посредством поставок оружия и сирийских боевиков.

В январе МВД Туниса изъяло турецкий груз контрабандного оружия в Ливию в канун рождественских праздников в городе Бени Хедаш провинции Маденин. Об этом заявлял пресс-секретарь МВД Туниса Халед Хаюни в среду в эфире местного радио «аш-Шамс». Тогда в ходе операции полицейские арестовали пять контрабандистов. Кроме того, в ночь с 4 на 5 января в городе изъяли еще одну партию оружия — 35 штурмовых винтовок пытались провезти в Бени Хедаш автотранспортом.

Кроме того, 20 июня 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара нарушает эмбарго ООН и продает оружие и оборудование ПНС Ливии. Это стало первым утверждением относительно поставок Анкарой техники в Триполи.