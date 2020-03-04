Журналисты проводят пикет у посольства Ливии в защиту Шугалея и Суэйфана. ФАН-ТВ

В Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку арестованных в Триполи россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Их держат в ливийской тюрьме. Общественники и просто неравнодушные люди требуют освободить задержанных. Журналисты с плакатами регулярно выходят к зданию посольства Ливии.

«Меня привело желание поддержать людей, которые мирно, легально занимались сбором информации подобно моим коллегам-журналистам. Меня привело сюда желание сказать: «Необходимо положить конец нелегальному заключению Максима Шугалея и Самера Суэйфана в ливийской джихадистской тюрьме», — говорит Эдвард Чесноков, член Союза журналистов России.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан занимались социологическими исследованиями в Ливии. В мае 2019 года их захватили бойцы группировки RADA, формально входящей в состав МВД ПНС, которое легализует деятельность боевиков.