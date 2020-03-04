Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Песков разъяснил поправку к конституции про «государствообразующий народ»

35
0 Оставить комментарий

Песков разъяснил поправку к конституции про «государствообразующий народ»

Москва, 4 марта. Поправка о «государствообразующем народе», предлагаемая к закреплению в Конституции РФ, никоим образом не направлена на ущемление прав каких-либо народов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там как раз предлагается гарантировать права коренных народов, гарантировать <…> оказывать поддержку соотечественникам, живущим за рубежом, и так далее и тому подобное. Российская Федерация гарантирует всем право на изучение родного языка, изучение и развитие. Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен», — подчеркнул Песков.

Новости партнеров

Новости партнеров