Кремль поделился ожиданиями от переговоров Путина и Эрдогана

Москва, 4 марта. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах пагубные последствия кризиса в сирийском Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Планы — обсудить с Эрдоганом идлибский кризис, ожидания – выйти на единое понимание предтечья этого кризиса, причин этого кризиса, последствий этого кризиса. И к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения», — сказал пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля не сказал о конкретных действиях и призвал дождаться встречи лидеров России и Турции.

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась в конце февраля, когда боевики активизировались в регионе и атаковали позиции правительственной армии Сирии. Сирийские силы ответили ударами по террористам.

В результате конфликта погибли свыше 30 турецких военнослужащих. Российская сторона добилась прекращения огня, чтобы раненых и убитых смогли эвакуировать.