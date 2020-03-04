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Кремль поделился ожиданиями от переговоров Путина и Эрдогана

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Кремль поделился ожиданиями от переговоров Путина и Эрдогана

Москва, 4 марта. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах пагубные последствия кризиса в сирийском Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Планы — обсудить с Эрдоганом идлибский кризис, ожидания – выйти на единое понимание предтечья этого кризиса, причин этого кризиса, последствий этого кризиса. И к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения», — сказал пресс-секретарь президента России. 

Представитель Кремля не сказал о конкретных действиях и призвал дождаться встречи лидеров России и Турции. 

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась в конце февраля, когда боевики активизировались в регионе и атаковали позиции правительственной армии Сирии. Сирийские силы ответили ударами по террористам.

В результате конфликта погибли свыше 30 турецких военнослужащих. Российская сторона добилась прекращения огня, чтобы раненых и убитых смогли эвакуировать.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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