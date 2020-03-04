ПНС скрывает обстоятельства убийства «чиновника» Сарраджа из Мисураты

Мисурата, 4 марта. Главарь военной разведки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, начальник крупнейшей тюрьмы в Мисурате Ибрагим Бейт аль-Маль был убит, однако точная дата и обстоятельства его гибели не известны. Об этом сообщается в аккаунте Facebook, поддерживающем Ливийскую национальную армию (ЛНА).

Кроме того, отмечается, что оккупационный режим, захвативший Мисурату и Триполи, не разглашает информацию о смерти одного из своих «чиновников». Вполне возможно, что руководитель военной разведки был устранен боевиками незаконных вооруженных бандформирований ПНС, которые зачастую устраивают разборки из-за контроля над захваченными территориями. Также не исключено, что аль-Маль попросту стал жертвой конфликта главаря «МВД» ПНС Фатхи Башаги, который всячески пытается усилить собственное влияние за счет предоставления больших ресурсов и рычагов давления мисуратским террористам, с триполитанскими группировками.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о столкновении между разномастными террористическими группировками ПНС, из-за которых было приостановлено движение по автомобильной дороге на южной окраине ливийской столицы Триполи. Поставляемые в Ливию Турцией наемники из сирийского Идлиба являются ключевым дестабилизирующим фактором ливийского кризиса, так как джихадисты регулярно устраивают провокации против ЛНА и терроризируют мирное триполитанское население, грабя и похищая людей ради выкупа.