Песков рассказал об ожиданиях Кремля от суда по крушению рейса МН17

Москва, 4 марта. Российская сторона всегда подвергала сомнению результаты работы совместной следственной группы (ССГ), которая занималась установкой причин крушения Boeing-777, произошедшего в 2014 году в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, так как мы были лишены возможности участвовать. <…> Решения суда мы не будем предвосхищать, будем анализировать, насколько они аргументированы и подкреплены доказательствами», — отметил Песков, рассказывая об ожиданиях Кремля от суда по делу о крушении, который должен состояться в Нидерландах на следующей неделе.