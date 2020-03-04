Песков напомнил, что нацпроекты нацелены на благосостояние россиян

Москва, 4 марта. Нацпроекты нацелены на благосостояние россиян, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский лидер в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал о доходах граждан и заявил, что правительство должно работать над их улучшением.

Журналисты поинтересовались у Пескова, какие способы, кроме нацпроектов, позволят остановить стагнацию доходов россиян, которая беспокоит президента.

«Это и есть те самые способы, о которых он говорил много. Их много – нацпроектов, и каждый из них в конечном итоге имеет своей целью повышение благосостояния граждан России, именно об этом и говорил президент», — заявил представитель Кремля.

Песков, отвечая на вопрос, когда соотечественники почувствуют эффект от нацпроектов, отметил, что падение доходов россиян по итогам прошлого года остановилось. По его словам, этот результат важен.

«(Этот результат) позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин объяснил, что стагнация в ситуации с реальными доходами населения, прежде всего, связана с падением цен на энергоносители. По его словам, россияне не могут ждать годами решения этой проблемы, и правительство должно что-то сделать для того, чтобы «это подтолкнуть», и этих способов много.