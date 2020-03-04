Роскачество предупредило об уловках маркетологов в преддверии 8 Марта

Москва, 4 марта. Продавцы электроники и гаджетов не снижают стоимость товаров перед 8 Марта, а все объявления о скидках являются рекламным ходом. Об этой и других уловках маркетологов в преддверии праздника предупредили эксперты Роскачества.

«Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену на тот или иной гаджет. Затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена», — объяснили в организации.

Специалисты отметили, что такой ход позволяет продать электронное устройство по прежней стоимости и привлечь внимание потребителя. При этом можно найти и реальные скидки, но это зависит не от праздничной даты, а от стратегии производителя.

В Роскачестве отметили, что смартфоны становятся лидерами продаж в преддверии Международного женского дня, однако выгоднее всего заботиться о подарке заранее и приобретать гаджеты в начале февраля — многие продавцы снижают цены после новогоднего бума, пишет «Вечерняя Москва». Также можно купить смартфон со скидкой после выхода нового флагмана от того же производителя.

Кроме того, эксперты Роскачества призвали внимательней относиться к акциям, когда, например, при покупке смартфона в подарок дают наушники. Лучше всего проверить, не будет ли дешевле купить эти товары по отдельности. Также эксперты рекомендовали не торопиться приобретать товар, если продавец сообщает, что количество доступных экземпляров ограничено. Таким образом маркетологи могут создавать искусственный дефицит.

«Берегите свои деньги и не ведитесь на заоблачно низкие цены и маркетинговые уловки», — приводит телеканал «360» совет специалистов «Роскачества».

Ранее гильдия маркетологов назвала самые популярные подарки на 8 Марта. Чаще всего мужчины покупают своим дамам букеты, конфеты и шоколад, пишет «ФедералПресс».