Ученые объяснили, как слюна человека помогает в заживлении ран

Москва, 4 марта. Американские ученые нашли биологическое объяснение для непроизвольного желания человека лизнуть рану или царапину. Об этом говорится в публикации журнала Федерации обществ экспериментальной биологии США, посвященной исследованиям полезных свойств человеческой слюны.

Ученых подвиг к исследованию тот факт, что раны в полости рта заживают значительно быстрее, чем в любом другом месте. Предположив, что основной причиной исцеления служит слюна, они занялись изучением содержащихся в ней ферментов. Результаты анализа полностью подтвердили их теорию, передает Planet Today.

«За сутки человеческий организм вырабатывает до двух литров слюны. В ней есть гидролитический фермент альфа-амилаза, отвечающий за расщепление углеводов, а также гликопротеины, мукополисахариды, ионы, целый набор белков, и так далее. Плюс, в слюне присутствуют такие ферменты, как лизоцим, калликреины и катепсины», — поделились ученые.

Скорость восстановления кожного покрова значительно увеличивается из-за пептида хистатина-1, содержащегося в человеческой слюне. Ученые предполагают, что желание «зализывать раны» человек приобрел в процессе эволюции и оно имеет четкое биологическое объяснение. Хистатин-1 способствует ускорению процессов, при которых образуются новые кровеносные сосуды. Исследователи говорят, что это играет очень важную роль при восстановлении после серьезных травм.

Ранее сообщалось, что ученые советуют чаще улыбаться, потому что когда человек улыбается или смеется, в его мозге выделяются эндорфины — гормоны, положительно влияющие на эмоциональное состояние, передает «Ридус».