Путин в среду проведет закрытое совещание с членами правительства

Москва, 4 марта. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков уточнил, что будут обсуждаться профильные вопросы, в том числе расширение магистральной инфраструктуры. Встреча президента с министрами пройдет в закрытом режиме. По словам Пескова, на совещании выступит министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

«Путин предложит обсудить актуальные текущие вопросы. По итогам встречи мы попросим министра Дитриха выйти к журналистам и рассказать, какие вопросы обсуждались», — уточнил он.

Кроме того, в среду Путина ждут еще несколько встреч и непубличных совещаний.

Ранее Путин рассказал, что расширение транспортных магистралей на Дальнем Востоке требует понимания объема перевозок по ним.

Как уточнил глава государства, для этого нужны прочные связи с соседними государствами. Президент уточнил, что необходимо гарантировать объем перевозок, в том числе контейнерных. По его мнению, нужно наладить товарооборот с Китаем, Японией, Монголией, Южной Кореей. Президент считает, что тоннель на Сахалин может раскрыть потенциал портов Сахалина, но нужно понять объем перевозок. Как подчеркнул российский лидер, важно наладить сотрудничество со странами региона.

2 марта также Путин поручил правительству разработать основы государственной политики в местном самоуправлении.