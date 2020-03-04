Оснащенные «Цирконами» Су-34М станут кошмаром авианосных групп противника России

Аналитик Вадим Козюлин заявил, что Су-34М с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» значительно усилят ВМФ России.

Ранее военный эксперт Максим Климов в своей статье для «Военно-промышленного курьера» сообщил, что морские многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34М могут оснастить противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс» и «Циркон».

«По сравнению с имеющимися в составе морской авиации самолетами Су-30СМ модернизированные Су-34М могли применяться на больший радиус и с увеличенной боевой нагрузкой, нести тяжелые ПКР», — пишет Климов.

По его словам, ставка командования морской авиации ВМФ РФ на тактические противокорабельные ракеты Х-35 при том, что в последнее время значительно увеличилась дальность зенитных управляемых ракет кораблей противника, «подводит наши носители под расстрел еще до выхода на дальность применения ракет».

С размышлениями Климова согласен профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

«Если рассматривать крупнейшие флоты мира, то к сожалению наш флот с ними не сопоставим, поскольку он сильно сократился со времен СССР, соответственно мы наращиваем роль морской авиации. И в случае большого конфликта у нее появляются серьезные задачи по уничтожению авианосных групп противника, а у тех радиус защиты составляет примерно 500 км и возможно больше. Плюс к этому, радиус обнаружения — это соответственно дальность самолета и еще 500 км сверху, одним словом, необходимо обнаружить цель раньше, выстрелить раньше и нужно чтобы наши ракеты были быстрей. Для таких целей хорошо подходят перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон», — утверждает собеседник в интервью ФАН.

Но в то же время необходимо понимать, что перспективные гиперзвуковые противокорабельные ракеты должны иметь довольно большие габариты, что может отрицательно сказаться на пилотажных качествах морской версии самолета Су-34.

«Да, мы пока еще не знаем технических характеристик «Циркона», это же секрет, поэтому только гипотетически можем размышлять. Но и тут нужно помнить, что самолету необходимо просто подойти на дальность выстрела, а дальше, при большой скорости самой ракеты кинетическая энергия увеличивается, она передается на борт корабля противника и соответственно мощность удара значительно возрастает, что все компенсирует. Это дает понимание, что Су-34М оснащенные «Цирконами» значительно усилят ударную составляющую российского флота, плюс за счет скорости время на реакцию сократится и вероятность поражения цели тоже возрастет. Перспективное вооружение безусловно пригодится как раз на этот случай», — заключил Козюлин.

Соответственно оснащенные «Цирконами» Су-34М станут настоящим кошмаром для авианосных ударных групп противника России. Напомним, в феврале прошлого года президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам гаранта, ракеты будут способны «поражать как морские, так и наземные цели», притом, что гиперзвуковая морская ракета будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров. Оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».