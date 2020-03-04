В Госдуме объяснили, как «Кинжалы» заставят США несколько раз подумать, прежде чем напасть

Ракетные комплексы «Кинжал» являются сдерживающим фактором, который, очевидно, заставит блок НАТО несколько раз подумать, прежде чем нападать на Россию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Острие «Кинжала»

Гиперзвуковое оружие — это не только символ военной мощи Российской Федерации, но и ее козырь против Соединенных Штатов. Об этом сообщает китайский военный новостной портал «Чжунго цзюньван».

Отмечается, что РФ приняла решение получить преимущество над американцами нестандартными методами, бросив силы на создание гиперзвукового оружия. Это привело к тому, что уже Вашингтон вынужден догонять Москву.

В этом году стратегические бомбардировщики ВКС РФ Ту-160М будут оснащены гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», которые могут нести как ядерную, так и конвенциональную боеголовку. При этом дальность их стрельбы достигает две тысячи километров. В то же время скорость полета гиперзвукового «Авангарда» — 20 Махов, при этом ракета может менять траекторию.

Издание напомнило, что РФ завершает создание ракет «Циркон» морского и наземного базирования. В целом «Циркон», «Авангард» и «Кинжал» дадут России преимущества в политических, военных и экономических вопросах.

«Российское гиперзвуковое оружие способно эффективно обходить все имеющиеся системы ПРО. <...> Этот образец передового вооружения поможет России прорваться через политическое сдерживание и военную блокаду Запада», — говорится в статье.

Отрезвляющий фактор

Как отметил Юрий Швыктин, «Кинжал» — это новейший вид вооружения. Поэтому этот комплекс является отрезвляющим фактором.

«Сегодня мы сделали несколько шагов вперед, оставив позади те страны, которые хотели нам навязать гонку вооружений или смотрят в нашу сторону недружественным образом. «Кинжал», безусловно, — это фактор сдерживания тех государств, которые ведут агрессивную риторику в отношении нашего государства. При этом кроме «Кинжала» у нас есть и другие новейшие виды гиперзвукового вооружения. И, конечно же, Соединенные Штаты должны понимать, что ответственность за обеспечение стабильности в мире лежит на всех государствах», — пояснил Юрий Швыткин.

Политик уверен, что США необходимо придерживаться принципов международного права и не допускать гонки вооружений. Кроме того, Вашингтону надо стремиться к подписанию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Думаю, по инициативе России в этом направлении будет сделан какой-то шаг со стороны США», — заключил Юрий Швыткин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.