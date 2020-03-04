LIVE: Поборы в школах — есть ли решение проблемы

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за предоставление дополнительных образовательных услуг может взиматься дополнительная плата. Виды и формы дополнительных образовательных услуг определяются уставом каждой конкретной школы. При этом в школах запрещен сбор денег на целый перечень услуг.

Но насколько российские реалии соотносятся с законодательством? Что делать, если жалобы не помогают? Как противостоять травле ребенка, если поборами занимается родительский комитет? Об этом расскажут гости и участники дискуссии в медиацентре «Патриот».