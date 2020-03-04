Комитет Рады поддержал решение отправить премьера Украины в отставку

Киев, 4 марта. Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства подержал решение отправить премьер-министра Алексея Гончарука в отставку, сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

По словам парламентария, комитет в среду подписал постановление о прекращении полномочий и отправке Гончарука в отставку.

«Его отставка тянет за собой отставку всего правительства», — указал Качура в эфире «112. Украина».

Депутат также напомнил, что внеочередное заседание, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским, запланировано на 16.00 по местному времени. На нем, по словам Качуры, первым рассмотрят вопрос об отставке премьера.

Член фракции «Слуга народа» добавил, что Рада однозначно примет отставку Гончарука, а затем предложит Зеленскому кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьера, который в случае утверждения внесет одним пакетом представление о составе правительства.

Гончарук оказался в центре скандала после появления в Сети аудиозаписи его разговоров с замглавы Нацбанка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. В ходе беседы он заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», и признался, что он сам «профан в экономике».

После этого фракция «Слуга народа» подняла вопрос об отставке Гончарука. Через некоторое время премьер объявил, что сам подал прошение об отставке, но она так и не было утверждено. Позднее Гончарук, недовольный тем, что его прошение не утверждают,подал заявление вторично.