Сирия, 4 марта. Минобороны Турции сообщило о гибели двух турецких военных в Идлибе. Турки заявили об уничтожении склада союзников САА на западе Алеппо. САА осуществила обыски в городе Айяш в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на подступах к Кафр-Нурану на западе Алеппо; обследуют территорию населенного пункта Айяш в Дейр-эз-Зоре; противостоят исламистам на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в западной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате боевых вылетов ВВС Турции на севере Ирака.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают атаковать позиции САА в Алеппо и Идлибе при помощи беспилотников; заявили о гибели двух и ранении шести солдат Турции в Идлибе.

Провинция Алеппо

На юго-западе от Алеппо продолжают работать турецкие беспилотники, которые наносят удары по позициям проасадовских военизированных формирований в районе населенного пункта Зерба. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (Sahelshami), в результате атаки дронов был уничтожен склад иранских ополченцев-шиитов. Тем не менее пока эти данные нуждаются в официальном подтверждении.

В качестве ответных действий артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укрепрайонам протурецких боевиков на окраине города Кафр-Нуран у границы с Идлибом.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (deirezzor24) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к обследованию прибрежных районов к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Отмечается, что правительственные подразделения проводят обыски в населенном пункте Айяши его окрестностях. Предполагается, что сюда со стороны оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территорий могли пробраться террористы подпольных групп «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Турция не перестает действовать в интересах террористов в Идлибе. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), новые удары турецких беспилотников привели к уничтожению ЗРПК «Панцирь С-1» в районе города Серакиб, ранее освобожденного силами САР. Тем не менее, как отмечает Telegram-канал (zvozduh), распространившаяся в социальных сетях видеозапись, на которой якобы запечатлен удар, была смонтирована.

Между тем Министерство национальной обороны Турции заявило о гибели двух и ранении еще шести солдат в результате обстрела САА. Более подробных данных пока не поступало. Напомним, Анкара оказывает боевикам не только техническую, но и военную поддержку.

Возобновились вооруженные столкновения на западе провинции. По информации медиапортала Halab Today TV, правительственные войска интенсифицировали обстрелы укрепрайонов исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Джиср аш-Шугур. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока выясняются.

Провинция Хама

Интернет-портал Baladi-News сообщает о том, что на северо-западе провинции вновь вспыхнули боестолкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Исламисты вступили в противостояние с правительственными силами в районе города Аз-Зияра. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. В то же время Twitter-канал (baladinetwork) сообщает об обстрелах силами САР военных объектов джихадистов в окрестностях населенного пункта Аль-Анкави.

Ирак

Официальный Twitter-канал турецкого Минобороны (tcsavunma) сообщает о том, что на севере Ирака вновь состоялись боевые вылеты ВВС Турции, в результате которых были нейтрализованы восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Воздушная атака была проведена в районе Хакурк. Напомним, турецкая авиация работает в рамках операции «Коготь», целью которой является зачистка приграничных с Турцией районов от радикальных курдских бандгрупп. Напомним, накануне также сообщалось о ликвидации девяти боевиков РПК в Иракском Курдистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.