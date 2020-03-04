Бывший украинский чиновник предложил запретить судоходство у берегов Крыма

Киев, 4 марта. Украинский истеблишмент продолжает обсуждать варианты ужесточения блокады Крыма. Одну из идей высказал бывший замглавы Госгидрографии Украины Богдан Устименко.

Экс-чиновник предложил ввести запрет на судоходство у берегов полуострова и добиваться через Интерпол привлечения к ответственности экипажей судов, нарушивших санкции.

«Я предлагаю закрыть полностью территориальные воды, весь пояс вокруг Крымского полуострова, поскольку мы не контролируем эти воды», — заявил Устименко.

По его словам, для этого необходимо принять закон о территориальных водах и прописать ответственность за посещение «закрытых» портов Крыма.

«Я считаю, что необходимо принять этот закон немедленно, а также установить ответственность за пересечение этой «красной зоны». Ответственность должна быть уголовной», — пояснил бывший украинский чиновник.

Устименко считает возможным преследовать нарушителей запрета силами Интерпола.

«Если будет возложена уголовная ответственность на российских капитанов – и их потом преследовать при помощи механизмов Интерпола, мы очень быстро закроем эту лавочку», — подчеркнул он.

Устименко считает, что Украина понесла ущерб от потери Крыма на сумму один триллион долларов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко рассказал подробности обеспечения водной блокады Крыма. По словам экс-парламентария, Северо-Крымский канал перегородили мешками с песком и глиной, передавало Федеральное агентство новостей.