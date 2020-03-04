Китайские обозреватели назвали российский Су-35 в Сирии кошмаром для турецких ВВС

Москва, 4 марта. Российские истребители Су-35 могут стать настоящим кошмаром для турецких самолетов. К такому выводу пришли журналисты китайского информационного портала Sina.

В материале, перевод которого предоставило издание «ПолитРоссия», говорится, что Турция, которая нагнетает ситуацию в сирийской провинции Идлиб, может получить жесткий ответ со стороны России. Китайские эксперты считают, что базирующиеся на авиабазе Хмеймим истребители Су-35 могут стать настоящим кошмаром для турецких самолетов, в том числе и F-16.

Журналисты подчеркивают, что у российского многоцелевого сверхманевренного истребителя поколения 4++ есть достаточно большой и грозный арсенал, в том числе управляемая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения Р-77 («Гадюка»). Обозреватели назвали это оружие опасным в воздушном бою «благодаря своей дальности и маневренности ракета способна наносить удары по противнику даже в условиях плохой видимости».

«Р-77 имеет специфическую аэродинамическую конструкцию с решетчатыми рулями с очень малым шарнирным моментом, что позволило увеличить управляемость, скорость и вес ракеты», — отмечается в материале Sina.

Китайские журналисты обратили внимание и на комбинированное наведение ракеты. На начальном этапе для получения данных о цели используется командно-инерциальное, а на конечном — активное.

В материале говорится, что российская ракета может уничтожить высокоманевренные самолеты и крылатые ракеты.

«Если Турция рискнет реализовать полноценную военную интервенцию в Сирию, взлетающий с «Хмеймима» Су-35 с Р-77 станет настоящим кошмаром для пилотов турецких ВВС», — резюмировали китайские обозреватели.

Глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир в начале декабря прошлого года заявил, что турецкие власти пристально изучают технические характеристики российских истребителей Су-35. По его словам, Анкаре предстоит детальная работа по этим машинам и по возможности их покупки.

Военный аналитик Андрей Красноперов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Китай нелегально копирует только лучшие образцы вооружения и военной техники. По его словам, в КНР копируют именно российскую технику. Это связано с тем, что США заняты только рекламой: даже российские Ту-160 во время одного из последних сопровождений спокойно включали форсаж и уходили от американцев, обогнав их по скорости, пояснил эксперт.