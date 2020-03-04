Нарколог Ковтун рассказал о снижении числа алкозависимых в России из-за ограничений

В Госдуме предложили ввести ограничения на продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах. Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, как эта инициатива повлияет на снижение потребления алкоголя в России.

Как отметил куратор законопроекта Александр Хинштейн, власти регионов смогут ограничивать время продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, которые расположены на первых этажах жилых домов. По словам парламентария, время распития алкоголя в барах необходимо установить наравне с временем запрета продажи алкоголя в розничных магазинах России (с 23.00 до 8.00).

Предложение депутатов прокомментировал психиатр и нарколог Александр Ковтун из столичного «Института профилактики». По его словам, злоупотребление алкоголем среди населения вызывают не только питейные заведения, но и сами магазины.

«Что касается ограничений продажи алкоголя в жилых домах на первых этажах, то эти меры позволят уменьшить вероятность спонтанных покупок крепких напитков жильцами этого дома и близлежащих. Кроме того, благодаря ограничениям сократится количество контингента, который стремится купить алкоголь, а не какие-то иные продукты. Алкомаркетов в жилых домах достаточно много по всей стране. Чем дальше в глубинку от Москвы, тем чаще они встречаются», — рассказал Ковтун в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он заметил, что принимаемые властями ограничения по продаже спиртного способствуют снижению числа алкозависимых людей в России.

«Тот комплекс мер, который уже принят государством по ограничению времени, возраста и мест продажи алкоголя, привел к снижению заболеваемости алкоголизмом. Это касается тяжелых форм, таких как алкогольные психозы и галлюцинозы. Число госпитализированных и количество обращений с этими диагнозами уменьшилось. Я это вижу в своей практике. Хотя не исключено, что часть людей, которые раньше могли пристраститься к алкоголю, сейчас повернули свое внимание в сторону более доступных наркотиков», — подчеркнул специалист.

Ранее Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) обнародовал рейтинг регионов РФ по легальным продажам алкоголя в 2019 году. По информации центра, первое место среди регионов России по объему легальных продаж алкоголя в прошлом году заняла Сахалинская область. Там было продано 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения. Вторую строчку заняла Республика Коми (10,6 литра). В топ-5 также вошли Магаданская область (10,5 литра), Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).