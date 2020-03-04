Автоэксперт рассказал, как будут работать датчики оповещения о нарушении ПДД

Росстандарт выступил с инициативой об оборудовании всех выпускающихся автомобилей датчиками оповещения о нарушении ПДД. Они будут представлять собой системы «помощи водителю», которые способны распознавать сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку. Однако вопрос денег никто не отменял — оборудование дорогостоящее, и из предложенной инициативы пока не ясно, кто будет за это платить, заявил в интервью Федеральному агентству новостей автообозреватель радио Вести FM Игорь Моржаретто.

«Удивительная новость, — сказал автоэксперт. — Честно говоря, я не знаю ни одной страны мира, которая принимала бы настолько всеобъемлющие меры подобного рода. Но в принципе в этом нет никаких проблем: теоретически можно установить оборудование, которое сейчас предлагается российскими страховыми компаниями при заключении полиса КАСКО.

По словам собеседника ФАН, в Европе системы «помощи водителю» устанавливаются даже при заключении полиса ОСАГО, однако они не сообщают водителю о нарушении им тех или иных правил: в их функции входит лишь сбор данных о том, как именно водит человек за рулем, и передает эту информацию в его страховую компанию. Таким образом аккуратное вождение идет в зачет при продлении действия полиса.

«Ну а что касается инициативы наших чиновников, то здесь надо понимать, что подобные вещи должны утверждаться на законодательном уровне, а не на уровне Росстандарта, — убежден автоэксперт. — И давайте не будем забывать, что наш глава МВД Владимир Колокольцев буквально на днях заявил, что он против снижения так называемого нештрафуемого порога превышения скорости, пока не будет наведен порядок на дорогах — знаки не везде расставлены и так далее. И он абсолютно прав».

Моржаретто не понимает, как будут работать новые системы по предотвращению нарушений ПДД, если покрытия дорог находятся в ужасном состоянии.

«Она может что угодно учитывать, но, извините, я еду, а передо мной вдруг внезапно на дороге образовалась яма. Бывает же такое? А система говорит: «Ты дурак, ты неправильно ехал», — возмущен собеседник ФАН.

Однако больше всего эмоций у автоэксперта вызвала информация о том, что датчики оповещения о нарушении ПДД будут «считывать дорожную разметку».