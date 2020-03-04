Минобороны Турции сообщило о новых погибших в сирийском Идлибе

Анкара, 4 марта. Министерство обороны Турции сообщило о новых потерях в сирийской провинции Идлиб.

По данным ведомства, в зоне конфликта погибли два турецких военнослужащих, еще шесть получили ранения.

«В результате обстрела наших сил со стороны [сирийского] режима в районе операции «Щит весны» два наших боевых товарища были убиты и шесть ранены. Ведется ответный огонь по целям режима в этом районе», — пояснили в минобороны.

В сообщении также говорится, что с начала обострения ситуации турецкая армия уничтожила «8 систем ПВО, 12 противотанковых орудий, 51 единицу бронетехники, 60 военных машин, 10 складов боеприпасов».

«С начала операции «Щит весны» были уничтожены 3 самолета сирийской армии, 8 вертолетов, 3 беспилотника, 151 танк, 47 артиллерийских орудий, 52 многоствольные ракетные установки», — заявили в министерстве.

Напомним, обстановка в Сирии резко обострилась 27 февраля. В этот день боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая является бывшей террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенной в РФ, атаковали позиции сирийской армии. Силы Дамаска ответили ударами по объектам экстремистов.

Под огонь попали турецкие военнослужащие, которые участвовали в наступлении террористов, в результате чего погибло 36 военных. Российская сторона добилась прекращения боевых действий, чтобы была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых.

1 Организация запрещена на территории РФ.