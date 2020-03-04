Черный Ленин рассказал о британском ополченце, осужденном на пять лет за «терроризм»

Ситуацию с ополченцем ДНР и ЛНР, британцем Бенджамином Стимсоном, который защищал народ от бандеровских обстрелов и за это был назван террористом и получил пять лет тюрьмы, иначе как нарушением прав человека не назовешь. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил Айо Бенес, известный также как Черный Ленин.

В 2014-2015 годах люди чести и совести со всего мира, вдохновленные идеей Новороссии, отправлялись в Донбасс, чтобы встать на защиту мирного населения, не принявшего незаконный переворот, произошедший в Киеве.

Одним из таких ополченцев стал британец Бенджамин Стимсон. В 2015 году он приехал в Луганскую Народную Республику и вступил в бригаду «Пятнашка». Потом были бои в Донецкой Народной Республике. В силу обстоятельств Бен вернулся домой и… оказался под следствием по обвинению в терроризме. Суд Манчестера приговорил его к пяти годам лишения свободы. При этом, согласно британским законам, Стимсон на сегодняшний день имеет право на условно-досрочное освобождение, однако британская Фемида не спешит отпускать защитника Донбасса.

В ситуации ФАН помог разобраться Айо Бенес, известный также как Черный Ленин, военнослужащий ДНР, активный участник российской политической жизни еще с 90-х годов.

У себя дома, в Латвии, Айо выступал в защиту русского языка и русских школ, в ельцинской России боролся за русскую государственность. А когда пришел 2014 год, отправился сначала в Крым, а потом — в Донбасс.

В 2015 году именно Бенес помог Бенджамину Стимсону оказаться в Донбассе. При этом в разговоре с ФАН Айо отметил, что служили они отдельно.

«Бен приехал в 2015 году, в период активных боевых действий, по линии «Интербригад», — вспоминает Черный Ленин. — Сначала в ЛНР. Его хотели определить туда, где я служил — в самоходно-гаубичный дивизион второй бригады. Но там надо очень точно все понимать, чтобы расчеты были точными и точно все попадало. И, поскольку он совершенно не знал русский язык, туда его не взяли. Мы его направили в «Пятнашку», поскольку там была англоязычная группа. Вот там-то он и служил в медвзводе водителем «Урала». Он развозил раненных — и с поля боя, и мирных жителей… В местные медпункты, больницы».

При этом, отмечает Бенес, непосредственно в боевых действиях в качестве бойца Стимсон участия не принимал. Бенджамин был в Донбассе до конца 2015 года. Был с «Пятнашкой» и под Дебальцево, и на Авдеевской промзоне, что под Донецком, и которая по сей день — одно из самых опасных мест на линии соприкосновения.

«Он служил в ВС Великобритании, у него есть определенный опыт. Он хорошо разбирается в машинах, даже участвовал в ралли. Его сослуживцы уже в Донбассе очень хвалили — чинил, хороший такой специалист по двигателям. У него вообще хорошая репутация, он порядочный, интересный человек» — рассказал Бенес.

По его словам, Бенджамин Стимсон придерживается левых убеждений и является членом Коммунистической партии Великобритании.

«По этой линии я его и знал, — отметил Айо. — Эта партия поддерживает народные республики Донбасса. Они проводят митинги у посольства Украины с местным антифашистским фронтом и другими коммунистами, требуя прекратить агрессию. Мы собственно и познакомились с ними, кажется в 2012 году, на акции против израильской агрессии в Палестине и потом общались в дальнейшем. По соцсети Facebook он ко мне обратился с желанием поехать».

Впоследствии в обвинительном заключении, уточняет Бенес, было написано, что Стимсон собирался воевать в «незаконных формированиях» против «законно избранной украинской власти».

«Это они считают террористической деятельностью, — объяснил Айо. — Ополченец ДНР и ЛНР, который служил в вооруженных силах и защищает народ от бандеровских обстрелов, защищал мирный народ для них — «террорист». Судья так и заявила, что сам он участия в боях не принимал, но, судя по его переписке в Интернете, когда он еще только хотел поехать в Донбасс и искал для этого возможность, они сделали вывод, что раз у него было такое желание, он теоретически мог принять участие в совершении теракта, приняв участие в боевых действиях с оружием в руках».

Айо убежден, что суд над британским ополченцем и пять лет тюрьмы — нарушение прав Стимсона, нарушение прав человека.

«Он защищал страдающий народ… Он был обвинен в пропаганде терроризма. В том, что, хотя он сам не совершал теракта, но у него было желание поехать и поучаствовать. Нонсенс! Разве он что-то взрывал? — задается риторическим вопросом собеседник ФАН. — В то же самое время в Лондоне спокойно живут реальные террористы с Ближнего Востока, получившие политическое убежище, потому что в своих странах их за то, что они натворили, ждет смертная казнь. Им выделяют квартиры, они не работают. Они живут со своими семьями, на них британский бюджет выделяет огромные деньги».

Бенес напомнил, что и об этом как-то писал известный английский журналист, сторонник Новороссии Грэм Филлипс: «Это дом международного терроризма».

«Там, как известно, каждый год то в метро взрывают, то кто-то из выходцев с Ближнего Востока нападает на мирных людей с ножом. И такие люди там разгуливают на свободе, и государство о них заботится», — поражается Айо.

По его мнению, абсурд всей ситуации усиливает и то, что в группировках «Айдар» и «Азов» воюют представители террористической организации ИГИЛ1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) из разных регионов России и из-за рубежа. В том числе находящиеся в розыске в РФ. Бенес также обратил внимание на то, что в Великобритании спокойно живет Ахмед Закаев, которого Лондон отказывается выдавать по запросу РФ и даже дал ему политическое убежище.

«Зато против Бена Стимсона возбуждается уголовное дело! В то же самое время человек, который приехал как спаситель — помогать раненным, помогать людям Донбасса, бороться против фашизма, против терроризма — его сажают на пять лет. Речь не идет о каком-то маньяке, который бегает с бомбой! Ну, то есть такие у них двойные стандарты…», — говорит Бенес.

По словам собеседника ФАН, британец поначалу сидел в тюрьме наподобие «Черного дельфина» (тюрьма в РФ с очень строгим режимом, где содержатся приговоренные к пожизненному лишению свободы. — Прим. ФАН). Но потом его перевели туда, где режим полегче.

Что же касается перспектив досрочного освобождения, то, по мнению Бенеса, в Англии суд принимает решение об условно досрочном освобождении, которое возможно после того, как человек отсидел половину срока.

«Судья сказала, что Бена, если у него не будет никаких нарушений, через 2,5 года отпустят под полицейский контроль — он должен был отмечаться, носить GPS-браслет и еще ряд ограничений. Но он отсидел больше трех лет, а был задержан в 2016 году, и до сих пор дело о его условно-досрочном освобождении не рассмотрено. Учитывая антироссийскую истерию, в последнее время набирающую обороты, трудно сказать, какие у него перспективы», — констатировал собеседник ФАН.

Айо Бенес убежден в том, что необходимо привлекать общественное внимание к этой ситуации.

«Необходимо об этом писать в различные международные институты, публиковать статьи, обращаться к различным правозащитным организациям. И говорить правду! Правду о том, что происходит, что человека ни за что судят. Фактически — за его гражданскую позицию, за его политические взгляды», — подытожил Черный Ленин.

Такие же, поражающие своей несправедливостью, судилища периодически проходят и в других странах — в Белоруссии, в Казахстане. Остается надеяться, что в случае с Бенджамином Стимсоном здравый смысл все же возьмет верх и британское правосудие примет решение если не о полном его оправдании, что было бы правильно, то хотя бы об условно-досрочном освобождении.

1 Организация запрещена на территории РФ.