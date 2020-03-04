Актриса Елена Яковлева восхитила поклонников, выставив напоказ пышную грудь

Москва, 4 марта. Актриса театра и кино Елена Яковлева поразила поклонников архивной фотографией, на которой она выставила грудь напоказ.

На фан-странице 58-летней звезды в Instagram появилась фотография, сделанная, судя по всему, несколько лет назад. Вероятно, на артистке танцевальный костюм, ведь в свое время знаменитость принимала участие в телепроекте «Танцы со звездами».

На кадре Яковлева позирует в фиолетовой блузе с корсетом, который добавляет изюминку в образ звезды. Многие поклонники актрисы оценили пышный бюст артистки, отметив, что были удивлены, увидев звезду в таком образе.

«Вау, я даже не узнала. Так держать», — написала nechiporta.

«Ой! Чет не привычный образ…Я привыкла, что вы скромняшка…» — добавила aminaamina4821.

«С годами не меняется! Красавица», — написала surv6262.

«Очень замечательная и очаровательная актриса», — констатировала swetlana_k9.

«Ах какая женщина!» — добавила filileevaiann.

«Лена, вы особенная и необыкновенная», — указала gricenko.olga68.

На фанатской странице актрисы в соцсети регулярно появляются и новые, и архивные кадры. Поклонники звезды никогда не скупаются на комплименты и не раз высказывают свое восхищение. В конце февраля в профиле появился домашний снимок без лишней ретуши, на котором артистка просто улыбается в камеру. От такой теплой и настоящей фотографии интернет-пользователи пришли в восторг.