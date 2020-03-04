Водонаева объяснила «старческим маразмом» свой выход в свет без макияжа

Москва, 4 марта. Известная телеведущая, модель и блогер Алена Водонаева вышла в свет без макияжа. Причину появления на публике в непривычном виде она назвала на своей странице в Instagram.

«Когда приходишь на мероприятие с кучей прессы ненакрашенная, это либо старческий маразм, либо неадекватная уверенность в себе. Я человек самокритичный, поэтому выберу-ка первый вариант», — написала Водонаева.

Блогер рассказала, что пришла без макияжа на дневное мероприятие одного из косметических брендов, чтобы присмотреть расходные материалы для своих салонов. Телеведущая назвала себя «сапожником без сапог», отметив, что хоть она и не накрасилась для выхода в свет, косметики у нее много.

Многим подписчикам Водонаевой понравилось, как она выглядит без макияжа.

«Вам и без мейка очень круто», — прокомментировала ilonnamamontova.

«Нет, не маразм. Это натурэль. Очень естественно», — написала tatianabelkuna.

«Когда так ухаживаешь за собой, то отсутствие макияжа можно воспринимать как демонстрацию достоинств ухода, а не уверенность. А выглядите отлично», — отметила bewonderful88.

«Без мейка еще лучше! Красотка такая!» — восхитилась vera011278.

Ранее Алена Водонаева предостерегла звезд от «пиар-романов». Блогер заявила, что из-за желания вернуть былую популярность известные люди приносят в жертву «собственное доброе имя».