В Сети появилось фото заявления Гончарука об отставке с поста премьера Украины

Киев, 4 марта. Фотографию заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, датированного 3 марта, разместил в своем Telegram-канале народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

В тексте заявления Гончарук просит принять его отставку с поста главы правительства.

«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — написано от руки в письме, адресованном Верховной раде.

Уточняется, что накануне, 3 марта, письмо было зарегистрировано в аппарате Рады — оно содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления — 17.42, входящий номер — 53734.

Ранее стало известно, что Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева с иском к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову.

Премьер просит запретить председателю украинского парламента выносить на внеочередное пленарное заседание Рады вопрос о его отставке и уходе министров его правительства. По мнению заявителя, сначала депутаты должны рассмотреть данный вопрос по существу.

Премьер Украины оказался в центре скандала после того, как в Интернете всплыла аудиозапись его разговора с заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. В ходе беседы Гончарук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «имеет очень примитивное понимание экономических процессов», а также признал, что сам он «профан в экономике».

Партия «Слуги народа», от которой Зеленский выдвигался на президентских выборах, подняла вопрос об отставке украинского премьера.