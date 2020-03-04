Малышева высказалась о временном запрете на вывоз медицинских изделий из РФ

Москва, 4 марта. Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева считает оправданным решение правительства РФ об ограничении вывоза из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, подписанное накануне главой правительства Михаилом Мишустиным.

Временный запрет начал действовать со 2 марта 2020 года. В список медицинских изделий, вывоз которых запрещен за пределы России, попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты. Ограничительные меры продлятся до 1 июня текущего года.

«Я считаю эту меру совершенно оправданной. Сегодня маски из России вывозят коммерческими партиями. К сожалению, у нас на маски образовался ажиотажный спрос. Еще раз хочется повторить, что маски не защищают от вирусов», — заявила Малышева.

Она напомнила, что носить медицинские маски должны люди, у которых уже имеются ярко выраженные симптомы болезни, как насморк или кашель. Она нужна, чтобы предотвратить распыления частиц слизи. Здоровом людям маска не нужна, потому что она не защищает от вирусов.

Кроме того, запрет распространяется на товары, которые до вступления постановления в силу были помещены под таможенные процедуры, но вывоз которых еще не начался. Минэкономразвития должны уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию, чтобы та внесла предложение о рассмотрении временного запрета. Нужно отметить, что постановление российского правительство полностью соответствует положению договора о Евразийском экономическом союзе и других международных соглашений.