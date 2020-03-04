РФ направила ноту в МИД Румынии из-за отказа пускать в страну петербургского лингвиста

Москва, 4 марта. Российское посольство в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом пускать российского ученого Алексея Умнова-Денисова, выразив обеспокоенность тем, что «искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом». Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Василий Потенга.

Накануне петербургскому лингвисту Умнову-Денисову запретили въезжать в Румынию, напомнил телеканал «360». Ученый, занимающийся дешифровкой дохристианской письменности балканских племен, должен был выступить в Российском центре науки и культуры (РЦНК), в констанцском университете имени Андрея Шагуны и в археологическом институте имени Василе Пырвана, сообщила «Газета.ру».

Потенга указал, что по приезде в Бухарест российского ученого даже не выпустили, он находился в транзитной зоне.

«Первым обратным рейсом был вынужден вернуться в Россию. Представители посольства ожидали его в аэропорту, вызвали консула, посол лично туда поехал. Связались с МИД Румынии, но в устной форме нам объяснили, что это решение румынских властей, и они имеют на это право — принимать самостоятельно решение без каких-либо объяснений», — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Российское посольство проинформировало Министерство иностранных дел России об инциденте. Отмечается, что россиянина не пустили в Румынию, несмотря на своевременное получение им въездной визы в Генеральном консульстве Румынии в Петербурге