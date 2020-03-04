Борющуюся с онкологией Заворотнюк могли перевезти в московскую квартиру

Москва, 4 марта. Звезда популярного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, сейчас может находиться в своей квартире в Москве.

Ранее появились слухи, что актрису перевезли в одну из итальянских больниц. К такому выводу журналисты пришли после публикаций дочери Анастасии Заворотнюк Анны с Апеннинского полуострова. Лечение Заворотнюк могла профинансировать американская фигуристка Наоми Ланг, бывшая избранница супруга актрисы Петра Чернышева. Недавно спортсменка в своих соцсетях из США рассказала о скорой встрече с Чернышевым. Кстати, пользователи Сети начали обвинять мужа Заворотнюк в изменах. С их точки зрения, пара только в первые годы семейной жизни была по-настоящему счастлива, а сейчас их брак трещит по швам.

Но недавно появилась еще одна версия местонахождения звезды сериала «Моя прекрасная няня». Издание «Вести Подмосковья» предполагает, что дом артистки в Подмосковье был продан, а ее перевезли в московскую квартиру.

Летом прошлого года в СМИ появились слухи о том, что у артистки Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания. Нумеролог Евгения Белова считает, что Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова ранее предсказала скорый переезд тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк в Европу. Заворотнюк, к которой приковано внимание общественности, понимает, что в России ей не дадут спокойно восстановиться, считает экстрасенс.