Германия передаст России данные о советских военнопленных

Москва, 4 марта. Германия планирует передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких лагерях. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на вечере, посвященном памяти военнопленных.

По его словам, передать информацию российским партнерам Германия собирается в апреле. Главы МИД двух стран обсуждали это в 2019 году, и осенью прошлого года подписали соответствующий документ.

«Это внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесет вклад в примирение», — сказал Геза Андреас фон Гайр.

Ранее глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев заявил, что подвиг генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева позволил реабилитировать десятки тысяч военнопленных после войны. Он подчеркнул, что трагическая гибель Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных: стало очевидно, что далеко не все из них были предателями.

Напомним, 9 мая 2020 года Россия будет праздновать 75 лет Великой Победы. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.