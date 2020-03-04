Блогер Диденко устроила скандал и сорвала съемки шоу Собчак

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Москва, 4 марта. Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, устроила скандал и сорвала съемки передачи «Док-Ток» Ксении Собчак. Как утверждают очевидцы, девушка закатила истерику, и всей команде шоу, включая телеведущую, пришлось ее успокаивать.

Как передает StarHit, Диденко не успокаивалась, пока на площадке не выключили камеры. При этом, по словам блогера Виктории, которая была приглашена в качестве эксперта, до старта съемок в гримерке был слышен смех Екатерины, и девушка не произвела на нее впечатление «скорбящей вдовы». По мнению Виктории, Диденко не чувствует себя виноватой в трагедии.

«Считаю, что она просто хорошая актриса, которая сидит и ухихикивается. Никакого сожаления у нее нет», — цитирует издание слова Виктории.

Кроме того, по ее словам, несостоявшиеся съемки изначально задержали также из-за Диденко.

«Когда мы спросили, почему задержка передачи? Нам ответили: «Она не хотела выходить». То есть она знала, зачем едет, и тянула», — добавила Виктория.

Ранее Екатерина Диденко появилась на съемках программы «Пусть говорят», из-за чего на нее обрушился шквал критики. По оценкам инсайдеров, девушка, потерявшая на днях мужа, получила за эфир не менее 1,4 млн рублей.

Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко устроила праздник по случаю своего дня рождения. Ее муж Валентин высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего туда прыгнули несколько человек. Сообщалось, что в результате химической реакции над поверхностью воды скопился углекислый газ. Задохнулись три человека, в числе которых — супруг Екатерины.