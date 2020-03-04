Кристина Асмус рассказала, зачем решила перейти на 18-разовое питание

Москва, 4 марта. Российская актриса Кристина Асмус переходит на «привычный рацион» своего супруга Гарика Харламова. О том, зачем она решила растолстеть, артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Актриса отметила, что изменения рациона не связаны с беременностью, а вызваны желанием получить новую роль.

«У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли», — написала Асмус.

Она также не раскрыла подробности нового проекта, но добавила, что будет питаться максимально часто и плотно.

«18-разовое нераздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые «сторис», это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор», — пошутила актриса.

Подписчики обрадовались, что скоро увидят звезду телеэкрана в новом фильме, но предупредили о трудностях дальнейшего похудения.

«Да будет жрач!», «Круто! Желаю вам скорейшего ожирения», «Тут главное вовремя остановиться», «Какой это удар для здоровья! Не словите кайф от чревоугодия», «Надеюсь, гонорар того стоит, худеть очень сложно», — написали поклонники в комментариях.

Ранее диетолог прокомментировал нездоровую худобу актрисы. По его мнению, ее вес на 9 килограммов меньше нормы, однако не согласился, что артистка страдает анорексией, передавало Федеральное агентство новостей.