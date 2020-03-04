Сирийская армия конфисковала у боевиков произведенное в Турции оружие

Сирия, 4 марта. В рамках своих задач по полному обеспечению безопасности районов и безопасности мирного населения на территориях, освобожденных Сирийской арабской армией от терроризма, компетентные органы конфисковали большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской провинции Идлиб.

Часть из них были произведены в Турции. В частности, были найдены пулеметы и дрон, а также танковые и артиллерийские снаряды.

Также военные обнаружили наркотические вещества, оставшиеся от джихадистов.

Полевой офицер заявил, что среди изъятого оружия были «пистолеты турецкого производства, 14,5 и 23-мм пулеметы, беспилотник, который использовался для наблюдения за армейскими точками, танковые снаряды различных калибров и 100-мм артиллерийские снаряды, 120, 80 и 60-мм минометные снаряды, более 180 000 патронов и автомобили.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что Запад игнорирует действия Турции, которая нарушает международное право в сирийской провинции Идлиб, где находится зона деэскалации боевиков.