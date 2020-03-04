Семья Заворотнюк перестала ухаживать за могилами родственников в Подмосковье

Москва, 4 марта. Журналисты посетили кладбище в подмосковном Анкудиново, где похоронены отец и брат российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Как рассказали служители кладбища, имена которых не называются, позаботиться о могилах никто из родных актрисы не приходит, хотя раньше каждые две недели близкие навещали покойных. Они уточнили, что сама актриса также раньше была на кладбище частой гостьей.

«Придет, бывало, с охапкой цветов, сама всегда могилки в порядок приводила, никого не просила листву там убрать или памятники протереть», — сказал сотрудник кладбища.

Как пишет издание «Дни.ру», он добавил, что сейчас родственники Заворотнюк переводят деньги на карту, чтобы за могилами присматривали.

Ранее стало известно, что Заворотнюк отправилась на лечение в лучшую клинику Италии под присмотром дочери. Сейчас артистка, страдающая онкологическим заболеванием, по данным журналистов, наблюдается в лучшей клинике Италии. Родственники женщины надеются на помощь европейских специалистов.

Нужно сказать, что снимки из Италии выкладывала дочь Заворотнюк Анна, которая, в частности, посетила Сикстинскую капеллу. СМИ также писали, что лечение Заворотнюк могла профинансировать американская фигуристка Наоми Ланг.

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Заворотнюк прекратила проходить процедуры в российской реабилитационной клинике. Ее фанаты продолжают убеждать родственников «прекрасной няни» раскрыть подробности о состоянии артистки, однако близкие по-прежнему хранят молчание.