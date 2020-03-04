Экс-посол Ливии Мухаммад Кашшат указал на отсутствие поддержки ливийского народа у ПНС

Тобрук, 4 марта. Временное правительство должно быть признано законно представляющим Ливию, а так называемое Правительство национального согласия (ПНС) не поддерживается ливийским народом, поэтому арабские страны должны отозвать его признание. Об этом заявил экс-посол Ливии в Саудовской Аравии Мухаммад Кашшат, подчеркнув, что главарь ПНС Файез Саррадж занимается незаконной растратой денег североафриканского государства.

Также бывший посол напомнил, что Саррадж совсем недавно выделил огромную сумму для строительства дамбы Ан-Нахда. По его словам, подписанные Временным правительством Ливии и Сирийской Арабской Республикой соглашения имеют большую важность, поскольку обеим странам грозит один общий враг в лице Турции, которая ведет оккупационную политику не только на Ближнем Востоке, но и в Северной Африке.

Мухаммад Кашшат считает крайне важным объединение усилий Ливии и Сирии для противостояния турецкой интервенции. Не стоит забывать, что именно Турция сейчас создает нестабильность в этих странах. Так, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о контрабандных маршрутах, используемых Анкарой для переброски сирийских наемников на ливийскую территорию, а также для поставок оружия, боеприпасов и боевой техники марионеточному «правительству» ПНС, захватившему Триполи.