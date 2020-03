В результате подавления турецкой артиллерии в Митиге уничтожена военная техника

Триполи, 4 марта. Источники сообщают об уничтожении военной техники боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вблизи аэропорта «Митига», в то время как турецкие офицеры перемещаются в сторону Мисураты.

Twitter-аккаунт новостного канала Rojava Network со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщил об уничтожении системы ПВО, готовящейся к развертыванию в аэропорту «Митига» и одной единицы турецкой техники, что спровоцировало пожар на территории турецкой авиабазы.

#Libya: Libyan army military source claim it have destroyed an second air defence systems, which were in preparation to be activated inside the Matiga airbase. Also Turkish armored vehicles were claimed to be destroyed