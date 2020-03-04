Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

В результате подавления турецкой артиллерии в Митиге уничтожена военная техника

56
0 Оставить комментарий

В результате подавления турецкой артиллерии в Митиге уничтожена военная техника

Триполи, 4 марта. Источники сообщают об уничтожении военной техники боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вблизи аэропорта «Митига», в то время как турецкие офицеры перемещаются в сторону Мисураты.

Twitter-аккаунт новостного канала Rojava Network со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщил об уничтожении системы ПВО, готовящейся к развертыванию в аэропорту «Митига» и одной единицы турецкой техники, что спровоцировало пожар на территории турецкой авиабазы.

Также отдел военной информации ЛНА опубликовал часть разведданных о подозрительной активности на территории аэропорта. Военные ЛНА зафиксировали перемещение офицеров турецкой национальности в сторону Мисураты после того, как армия фельдмаршала Халифы Хафтара в ответ на артобстрел со стороны ПНС нанесла ответные точечные удары по их позициям.

В результате подавления турецкой артиллерии в Митиге уничтожена военная техника

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии фактически превратили аэропорт «Митига» в военную базу, в том числе для того, чтобы вести с нее обстрел. Несмотря на это, гражданские самолеты продолжают авиасообщение в штатном режиме даже при ответных ударах со стороны ЛНА. ПНС Ливии используют пассажиров гражданских судов как живой щит.

Отметим, что рядом также находится неофициальная ливийская тюрьма «Митига», где с мая 2019 года незаконно удерживаются двое российских социологов Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Несмотря на столь долгий «срок», официальных обвинений российским гражданам до сих пор так и не было предъявлено. «Митига» широко известна в Ливии бесчеловечными условиями содержания, пытками и жестокостью тюремщиков по отношению к заключенным.

Новости партнеров

Новости партнеров