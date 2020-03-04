В результате подавления турецкой артиллерии в Митиге уничтожена военная техника

Триполи, 4 марта. Источники сообщают об уничтожении военной техники боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вблизи аэропорта «Митига», в то время как турецкие офицеры перемещаются в сторону Мисураты.

Twitter-аккаунт новостного канала Rojava Network со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщил об уничтожении системы ПВО, готовящейся к развертыванию в аэропорту «Митига» и одной единицы турецкой техники, что спровоцировало пожар на территории турецкой авиабазы.

#Libya: Libyan army military source claim it have destroyed an second air defence systems, which were in preparation to be activated inside the Matiga airbase. Also Turkish armored vehicles were claimed to be destroyed — Rojava Network (@RojavaNetwork) March 3, 2020

Также отдел военной информации ЛНА опубликовал часть разведданных о подозрительной активности на территории аэропорта. Военные ЛНА зафиксировали перемещение офицеров турецкой национальности в сторону Мисураты после того, как армия фельдмаршала Халифы Хафтара в ответ на артобстрел со стороны ПНС нанесла ответные точечные удары по их позициям.

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии фактически превратили аэропорт «Митига» в военную базу, в том числе для того, чтобы вести с нее обстрел. Несмотря на это, гражданские самолеты продолжают авиасообщение в штатном режиме даже при ответных ударах со стороны ЛНА. ПНС Ливии используют пассажиров гражданских судов как живой щит.

Отметим, что рядом также находится неофициальная ливийская тюрьма «Митига», где с мая 2019 года незаконно удерживаются двое российских социологов Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Несмотря на столь долгий «срок», официальных обвинений российским гражданам до сих пор так и не было предъявлено. «Митига» широко известна в Ливии бесчеловечными условиями содержания, пытками и жестокостью тюремщиков по отношению к заключенным.