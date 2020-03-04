Спецкор ФАН посетил фронт под Кафр-Набалем в Сирии

Сирия, 4 марта. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил фронт под Кафр-Набалем в Сирии.

Ранее сирийская армия взяла под свой контроль стратегический город, а также деревни Хасс, Мутарат, Муатассин и Арабо, к юго-западу от города Маарет Ан-Нуман, в южной сельской местности Идлиба, после ликвидации нескольких террористов из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 и связанных с ним незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что в ходе ожесточенных боев за населенные пункты террористы сильно потеряли в численности.

Армейские подразделения продолжают свои военные операции в южной сельской местности и преследуют остатки террористов по направлению к городам на севере провинции.

Ранее боевики предприняли несколько атак на сирийский город Серакиб в Идлибе, однако захватить город им не удалось. Сирийская правительственная армия успешно отразила наступление джихадистов. На наступление местные бандформирования воодушевила поддержка турецкой артиллерии и дронов.

По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, Анкара по-прежнему не исполняет взятые на себя обязательства по Идлибу. Страна должна была размежевать террористов и представителей оппозиции в провинции, а также организовать разведение сил, однако но сделано этого не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.