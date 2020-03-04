На фоне повальной русофобии Каир решил не признавать терактом крушение А321 над Синаем

Египет решил использовать подогреваемую США русофобию для непризнания терактом крушение Airbus над Синаем, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски российских семей, которые потеряли близких в авиакатастрофе осенью 2015 года в Египте. При этом Каир до сих пор отказывается считать террористическим актом крушение Airbus А321 (рейс KGL9268).

Так, по информации издания, суд рассмотрел на одном заседании несколько исков. Первые были инициированы 30 семьями погибших россиян, которые требовали выплатить компенсацию по 3 млн долларов на каждого погибшего. Вторая серия исков была подана к экс-премьеру Египта и трем его подчиненным.

В итоге апелляционный суд признал, что имело место «незаконное вмешательство» неких лиц в полет самолета. Именно они, по мнению заявителей, позволили террористам пронести бомбу на борт воздушного судна, но такие соображения были отклонены. Позиция Каира возмутила российского сенатора Франца Клинцевича, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал решение суда несправедливым.

«Это несправедливое решение, которое совершенно точно будет оспорено. В данном случае Египет лукавит и пытается съехать с темы выплаты положенной семьям погибших компенсации. Второе — дело не в египетских чиновниках, а в самом государстве, ведь именно официальный Каир несет полную ответственность за совершенный теракт, а это установлено, что на борт пронесли взрывное устройство. Другое дело, в Египте искренне считают, что на фоне организованной и продвигаемой США повальной русофобии в мире, они смогут съехать с темы, ведь кто на мировой арене будет вступаться за русских? Но я уверен, это очень большая ошибка Каира и в ближайшее время МИД, а также наша правоохранительная система — это поправят», — говорит сенатор.

По словам собеседника ФАН, единственное, чего таким решением может добиться Египет — прекращение взаимного сотрудничества и полная приостановка туристических полетов на территорию африканского государства.

«Мы раньше уже отменяли всякие поездки наших граждан, наших туристов в Египет, а это очень серьезно бьет по туристической отрасли страны. Вот пусть в Каире подумают над тем, чем может закончится вся эта ситуация, они же с огнем играют», — заключил Клинцевич.

Напомним, 31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский авиалайнер Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа». Во время катастрофы погибли все 224 человека, находившихся на борту. Спустя две недели после катастрофы глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что на борту самолета произошел взрыв, а сам инцидент квалифицирован как теракт. Ответственность за взрыв СВУ взяли на себя боевики террористической группировки.