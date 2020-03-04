Москва, 4 марта. Стагнация в ситуации с реальными доходами в России, прежде всего, связана с падением цен на энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент Владимир Путин оценил ситуацию с реальными доходами россиян. Как уточнил глава государства, его беспокоит эта тема.

«Объяснение есть, и, прежде всего, оно связано с резким падением цен на энергоносители. Пока у нас все росло, нефть-то была 100 долларов и больше за баррель, а сейчас 60 долларов. Разница есть? В два раза почти», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства указал, что Россия и вышла «на эти национальные проекты».

«С тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе», — объяснил он.

При этом президент уточнил, что ждать годами решения этой проблемы люди не могут.

«Я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых сейчас социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать. Правительство обязательно должно что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть. Способов много», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что зарплаты граждан РФ растут, но реальные доходы стоят на месте, ситуацию необходимо менять. Он уточнил, что одним из приоритетных индикаторов развития экономической составляющей страны являются реальные доходы граждан. Глава государства назвал это важнейшим направлением работы правительства. При этом он признал, что итоги работы в этом направлении пока не очень успешны.