Политолог Головачев объяснил, почему Запад изменил отношение к Зеленскому

Киев, 4 марта. Западные политики изменили свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как убедились в его неспособности и нежелании ввести антикоррупционный курс, считает политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

По мнению эксперта, после отказа Зеленского привлечь к ответственности Юрия Корявченкова, известного как Юзик, Запад понял, что нынешний президент Украины будет играть по старым правилам. В связи с этим, как считает Головачев, западные политики поставили крест на Зеленском и стали делать ставки на других людей.

«Ну, а бывший посол США (Уильям) Тейлор прямо предупредил Зеленского, что его связь с (бизнесменом Игорем) Коломойским «может стоить ему тяжелых политических последствий», — написал политолог на своей странице в социальной сети Facebook.

Более того, по мнению Головачева, «политические последствия» для Зеленского уже начинают проявляться.

«Но, похоже, это только цветочки. Ягодки будут, когда Володя вместе с ИВК доведут страну до дефолта», — отметил эксперт.

В конце февраля рейтинг действующего президента Украины снизился до рекордных 40%. Как сообщили социологи, лишь 13% граждан считают, что нынешняя власть удовлетворяет их ожидания. При этом более 35% респондентов уверены, что правительство Зеленского не стремится улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия.