Мужчина с симптомами коронавируса сбежал из больницы в подмосковном Домодедове

Москва, 4 марта. Мужчина, у которого выявили симптомы коронавируса, сбежал из больницы в подмосковном Домодедове. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Уточняется, что 31-летний россиянин с симптомами респираторного заболевания прилетел из Италии, в которой зафиксирована вспышка коронавируса. Заявление о том, что мужчина самовольно покинул медицинское учреждение, поступило в полицию. Беглеца удалось найти и вернуть в больницу.

Напомним, первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае заразились уже более 80 тысяч человек, а жертвами инфекции стали почти три тысячи. При этом вылечиться от коронавируса в КНР смогли около 50 тысяч человек, пишет «Газета.ру».

Помимо Китая и Италии, инфекция массово распространилась в Иране и Южной Корее. Кроме того, уже около 300 случаев зарегистрировано в Японии. ВОЗ сообщила, что смертность от нового типа коронавируса на 2,4% выше, чем смертность от сезонного гриппа, передает Infox.ru.

Ранее врачи проанализировали статистику по коронавирусу и пришли к выводу, что среди зараженных очень мало детей и подростков. В группе риска находятся пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, сообщает «Царьград».