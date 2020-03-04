Доктор Мясников рассказал, могут ли дети заболеть коронавирусом

Москва, 4 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, могут ли дети заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Отсутствие информации о массовых случаях заболевания вирусом детей не свидетельствует о том, что они в принципе не могут заболеть COVID-19, заметил Мясников. В беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело» он подчеркнул, что на данный момент в некоторых странах, действительно, были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Однако, согласно статистике, пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, чаще всего болеют взрослые.

«По статистике взрослые болеют чаще, причем чаще мужчины, чем женщины», — подчеркнул доктор Мясников.

Он также добавил, что пожилые люди, у которых ввиду возраста ослаб иммунитет или имеются хронические заболевания, переносят COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее доктор Мясников объяснил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире. В своем Telegram-канале он указал, что люди паникуют из-за вируса, который, по словам телеведущего, все-таки принес человечеству и пользу.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории Китая до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за пределами КНР, общее число инфицированных превысило 10 тыс. человек.