Путин заявил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости

Москва, 4 марта. Зависимость экономики России от нефтегазовых доходов постепенно снижается, но полностью избавиться от нее «одним щелчком пальцев» невозможно, об этом рассказал президент России Владимир Путин в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». По его словам, Москва ставила задачу уйти от нефтегазовой зависимости и постепенно уходит от нее.

«Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — подчеркнул глава государства.

Путина беспокоит стагнация реальных доходов россиян. Президент объяснил его резким — почти в два раза — падением цен на энергоносители. По словам Путина, россияне могут «ждать годами» решения вопроса роста реальных доходов.

«Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать, способов много», — сказал он.

Ранее стало известно, что министры стран ОПЕК+ проведут встречу в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за угрозы распространения коронавируса. Мероприятие пройдет с 4 по 6 марта. На вторник в Вене зарегистрировано девять заразившихся. При этом всего в Австрии числилось 18 инфицированных.

Напомним, секретариат ОПЕК провел со Всемирной организацией здравоохранения, Организацией Объединенных Наций и властями Австрии экстренные консультации, а также предпринял ряд мер безопасности. До этого стало известно, что были урезаны делегации стран участниц, не задействованные в организации встречи сотрудники ОПЕК с 4 марта переведены на домашний режим работы. Также был введен полный запрет на допуск в здание штаб-квартиры ОПЕК средств массовой информации.