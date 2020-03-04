Джабаров высказался о сращивании постов Турции и террористов в Сирии

Слияние позиций террористов с постами Турции и вольготное поведение боевиков в Идлибе станут предметом переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Уверенность в этом выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее Минобороны России обвинило Турцию в невыполнении своих обязательств по Сирии. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что итогом полутора лет действия сочинских соглашений по САР с Анкарой стало сращивание укрепленных районов террористов с наблюдательными постами Турции: боевики так называемой «умеренной оппозиции» были вытеснены на север Сирийской Арабской Республики — к границе с Турцией.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — заявил Конашенков.

Сенатор Владимир Джабаров в беседе корреспондентом ФАН прокомментировал ситуацию в Сирии и действия Турции. Он отметил, что Центр по примирению враждующих сторон и командование российскими силами в САР отслеживают обстановку в Идлибе в режиме реального времени и дают ей свою оценку.

«К сожалению, террористы там чувствуют себя весьма вольготно и смешиваются с регулярными турецкими формированиями. По сути, занимаются тем, что атакуют правительственные войска [САР] и даже пытаются атаковать отдельные самолеты российские, которые там работают», — констатировал Владимир Джабаров в комментарии ФАН.

По информации российского министерства обороны, атаки боевиков на мирные населенные пункты и российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии стали ежедневными. Сенатор Джабаров уверен, что ситуация в Идлибе и действия Турции в данном регионе станут предметом переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована 5 марта. Он также выразил надежду на позитивный результат этих переговоров.

«Надеюсь, что все вопросы будут там рассмотрены и решены, и будут какие-то позитивные сдвиги», — сказал член Совфеда.

Владимир Джабаров также напомнил, что изначально Турция должна была заниматься борьбой с террористами в Сирии, а не попытками их как-то «прикрыть». Подписание сочинских соглашений в 2018 году приветствовали не только страны Запада, но и ООН.

Напомним, в соответствии с меморандумом России и Турции, который был согласован на встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана осенью 2018 года, статус-кво по присутствию турецких военных сохранялся при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. В документе также оговаривалось принятие мер для обеспечения режима прекращения огня и проведение совместного патрулирования России и Турции.