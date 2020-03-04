Путин признался, что дал рискованное обещание во время кризиса 2008 года

Москва, 4 марта. Мировой финансовый кризис 2008 года отрицательно сказался на планах развития России, однако властям тогда удалось не допустить обнуления накоплений россиян и обрушения экономики. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, обозначенные в 2008 году цели «Стратегии 2020» не были достигнуты, поскольку планы являлись предварительными. Путин напомнил, что к началу мирового кризиса нашей стране практически удалось в два раза повысить ВВП, и прогнозы строились исходя из этого. Однако в связи с неблагоприятной ситуацией в мировой экономике перед российскими властями встала «более примитивная задача».

«Я тогда (в 2008 году. — Прим. ФАН) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря. <…> Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан», — рассказал российский лидер, отметив, что обещание было выполнено.

Глава государства подчеркнул, что кризис действительно негативно сказался на экономической ситуации в России, но власти РФ в этом не виноваты, поскольку данная проблема была общемировой и пришла в нашу страну извне.

Ранее президент России рассказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», чем отличается стабильность в экономике от застоя.