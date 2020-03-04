Морозов рассказал, как отреагирует ЕС на попытку Украины остановить «Северный поток — 2»

Европейцам вряд ли понравится попытка Украины, получившей газовый контракт с Россией, усложнить строительство «Северного потока — 2». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Меры против «Северного потока»

«Нафтогаз Украины» обсуждает с Вашингтоном дополнительные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал председатель правления компании Андрей Коболев.

Он отметил, что «игра пока не закончена», и пока Российская Федерация планирует завершить строительство своими силами, Украина и Соединенные Штаты обсуждают варианты противодействия газопроводу.

«Мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», — заявил Коболев.

Кроме того, Коболев подчеркнул, что считает хорошим вариантом введенные ранее ограничительные меры против «Северного потока — 2». Он надеется, что Соединенные Штаты будут и дальше действовать в таком же ключе.

По его мнению, поддержка Украины странами Запада является важным шагом в вопросе завершения реформ корпоративного управления. Это все необходимо для энергетической безопасности Украины, уверен Коболев.

США в декабре прошлого года ввели ограничительные меры против «Северного потока — 2». Из-за этого швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб газопровода в Балтийском море, приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства.

Испортить ужин Европе

Как отметил Олег Морозов, Украина является единственным выгодополучателем идеи о введении новых санкций против «Северного потока — 2», потому что у Киева есть свое двустороннее соглашение по газу с Россией. Оно не на один год, есть уже устойчивые договоренности, обратил внимание сенатор.

«Украина получила все, что хотела. Теперь она хочет испортить ужин Европе. Я думаю, что европейцам это очень не понравится именно потому, что Украина свои проблемы решила и теперь хочет насолить Европе. Понятно, что для европейцев «Северный поток» — это вопрос стратегический. Это тот вопрос, по которому они точно не будут уступать. Все прекрасно понимают, что какие бы санкции не вводились, от российского газа не откажутся ни европейские страны, ни консорциум», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор выразил уверенность, что трубопровод будет достроен, пусть с некоторыми трудностями, которые могут возникнуть из-за ограничительных мер Соединенных Штатов. Но российский газ в Европу придет, не сомневается политик.

«Это игра на то, чтобы испортить настроение европейцам, но не победить. Украина пощекочет собственное самолюбие. Думаю, эта история ничем серьезным не кончится. В этот раз вряд ли можно будет ожидать каких-то реальных последний — американцы тоже прекрасно понимают, что Киев свое получил. И любые санкции — это удар по европейским партнерам», — заключил Олег Морозов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами, так как для этого нет технологических препятствий. В свою очередь глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что газопровод может быть достроен российским судном «Академик Черский», однако корабль должен пройти дополнительную подготовку для проведения работ на Балтике.