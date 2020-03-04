Аптечный блогер поделилась «подарком» от погибшего мужа

Москва, 4 марта. Аптечный блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой погибли 3 человека, поделилась «подарком» от мужа. Девушка написала об этом в Instagram.

По ее мнению, супруг Валентин «специально умер на следующий день», чтобы ей «было морально легче».

«Еще один подарок мне сделал мой муж — он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 1.00», — считает Диденко.

Также блогер отметила, что о кончине супруга узнала из СМИ раньше, в 0.46 часов.

«Они хоронили меня и еще не умершего мужа», — подчеркнула она.

Напомним, 28 февраля Диденко отмечала с близкими свой день рождения в московском банном клубе «9 вал». В разгар вечеринки гости высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате химической реакции двое человек скончались на месте от удушья. Супруг Диденко умер позднее в больнице.

После инцидента пользователи соцсетей раскритиковали поведение Диденко, за видеозапись из больницы с использованием бьюти-фильтров. При этом количество подписчиков блогера увеличилось почти в 1,5 раза, на ее аккаунт в Instagram подписалось 400 тысяч новых пользователей.

Кроме того, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил изменить правила продажи сухого льда, в частности наносить на товар специальную маркировку, предупреждающую о потенциальной опасности. Соответствующее письмо парламентарий направил в Роспотребнадзор, передавало Федеральное агентство новостей.