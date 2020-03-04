Правительство РФ ограничило вывоз из страны медицинских масок

Москва, 4 марта. Российское правительство принято решение ограничить со 2 марта вывоз из РФ некоторых видов медицинских изделий и оборудования.

Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, отмечает «ФедералПресс».

В документе подчеркивается, что ограничения будут действовать до 1 июня 2020 года и они не будут распространяться на вывоз масок и других медицинских изделий гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Согласно информации Минпромторга РФ, в список продукции, которую временно нельзя вывозить из страны, вошли защитные респираторы, очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля. Также в перечне значатся некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, «действие запрета не распространяется на вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам».

«Прежде всего необходимо предотвратить так называемый искусственный дефицит некоторых медицинских изделий — масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж», — пояснил министр.

Он также добавил, что соответствующий документ соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров РФ.

Всемирная организация здравоохранения ранее проинформировала, что для противостояния коронавирусу миру ежемесячно необходимо 89 миллионов медицинских масок, напоминает Ura.ru. Вице-президент США Майк Пенс ранее призвал американцев воздержаться от покупки медицинских масок для защиты от эпидемии коронавируса. Хотя на данный момент стране подтверждено 77 случаев заболевания новым коронавирусом, девять человек скончались.

В Китае в конце 2019 года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Среди симптомов у заболевших: высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. Как пишет «Царьград», Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией.