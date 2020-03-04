Сенатор Клишас объяснил упоминающую бога поправку в конституции

Москва, 4 марта. Сенатор, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Андрей Клишас объяснил поправку в основной закон России, упоминающую бога.

Парламентарий отметил, что поправка в конституцию, упоминающая бога, стала одной из самых обсуждаемых. Предметом споров чаще всего становится неоднозначная интерпретация предложения.

По мнению Клишаса, предложенная поправка в первую очередь имеет отношение к достоверности и правдивости целых пластов истории. Сенатор считает, что веру в бога нам передали предки.

«Наши предки с этой верой строили государство, они погибали за Отечество с верой в бога, они создавали выдающиеся произведения мировой культуры, литературы, искусства, и это тоже нужно помнить. Это нужно ценить», — подчеркнул член Совета Федерации России в беседе с «Царьградом».

При закреплении в основном законе веры в бога никто не отказывается от светского характера государства, и об этом говорили представители религиозных конфессий, добавил Клишас. Он подчеркнул, что в стране действует светское законодательство во всех перечисленных отраслях и сферах общественных отношений.

В начале недели президент России Владимир Путин внес в Государственную думу новые поправки в законопроект об изменении основного закона страны. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новые предложения были сформулированы в результаты диалога главы государства с представителями фракций и гражданского общества, указал Infox.ru.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об изменении российской конституции 10 марта, отметил РИАМО.