Житель Саратовской области зарезал женщину и тяжело ранил ее сына

Саратов, 4 марта. 36-летнего жителя Екатериновки обвиняют в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло в марте прошлого года во время застолья в одном из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по области.

В ведомстве сообщили, что поздним вечером 57-летняя женщина распивала спиртное вместе со своим 31-летним сыном и 36-летним приятелем на кухне своего дома. Во время застолья гость нелестно отозвался о дочери хозяйки жилища. Между присутствующими вспыхнул конфликт. Женщина решила покинуть застолье и уйти в другую комнату, чтобы избежать ссоры, а ее сын и гость продолжили выяснять отношения.

«В ходе ссоры 36-летний гость схватил нож и нанес им 31-летнему мужчине удар в шею и подбородок. Раненый мужчина выбежал из кухни в комнату, в которой находилась мать и упал на диван», — рассказали в ведомстве.

На этом убийца не остановился и нанес мужчине еще один удар ножом. Женщина попыталась оттащить преступника от сына, тогда 36-летний мужчина четыре раза ударил ее ножом в шею и покинул место преступления.

Женщина скончалась на месте от полученных ранений, ее 31-летнего сына удалось спасти.

Правоохранители задержали преступника. Материалы дела переданы для рассмотрения в суд присяжных.