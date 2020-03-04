В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда в России

Москва, 4 марта. Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением внести изменения в маркировку упаковки с сухим льдом.

Депутат напомнил, что произошедшее в банном комплексе в Москве, когда из-за сухого льда в бассейне погибли три человека, говорит о том, что население не знает, какую опасность может представлять вещество.

Он уточнил, что сухой лед свободно продается по всей стране, в том числе и физическими лицами на площадках онлайн-торговли. Как пишет RT, для минимизации рисков депутат предложил обязать производителей наносить предупреждающую информацию об угрозах жизни и здоровью на 50% площади упаковки.

По его словам, кроме этого, к упаковке может прилагаться бланк с перечнем негативных последствий его использования в тех или иных условиях.

28 февраля на дне рождения российского блогера Катерины Диденко из-за сухого льда погибли три человека. Гости устроили заплыв в банном комплексе в Москве. Из-за засыпки сухого льда в бассейн погиб супруг блогера, а также двое гостей.

Напомним, телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инцидент. Она уточнила, что москвичи пришли развлекаться, а вместо этого погибли. Журналистка подчеркнула, что ей показалась дикой реакция Диденко на происходящее. Она напомнила, что девушка продолжает выкладывать ролики в социальной сети Instagram, увеличивая число подписчиков.

При этом через несколько дней после трагедии Диденко пришла на шоу к Андрею Малахову, а также приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Она рассказала, что ей оказали психологическую помощь после гибели мужа.