Путин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем

Москва, 4 марта. Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя. По словам главы государства, первый вариант создает хорошую базу для развития.

«Стабильность — это всегда база для развития. А застой это, по сути дела, движение назад, никакого развития», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин сравнил нынешние экономические показатели с цифрами 2000 года. Он отметил, что сейчас экономическая ситуация в России не идеальна, однако наблюдаются значительные изменения в лучшую сторону. Так, 20 лет назад за чертой бедности жили 42 миллиона россиян, а долги РФ достигали 145 миллиардов долларов, когда золотовалютные резервы составляли всего 12,5 миллиарда долларов.

«Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся», — вспоминает Путин.

Президент подчеркнул, что с 2000 года число живущих за чертой бедности сократилось в три раза. Кроме того, существенно увеличились пенсии и реальные доходы. При этом говорить о том, что в данной сфере «все хорошо», пока нельзя. Глава государства пояснил, что обычно люди сравнивают «не с тем, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра», и разочаровываются, когда не видят того, что хотели бы видеть.

«Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», — признался президент РФ в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее глава государства рассказал, как коронавирус повлиял на глобальную экономику. Путин отметил, что негативный эффект дает о себе знать, но ситуация находится под контролем.